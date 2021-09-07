Kadınlara dehşeti yaşatan şahıslar serbest kaldı
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Kadınlara dehşeti yaşatan şahıslar serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, magandalar tarafından feci şekilde darp edilip hastanelik edilmişti.

Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, magandalar tarafından feci şekilde darp edilip hastanelik edilmişti. Olaya karıştığı öğrenilen 4 kişiden 2'si yakalanıp adliye sevk oldu. Yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Nehir G. ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı. Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen magandaların sözlü tacizine maruz kaldı.

Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunan magandalar aşağıya inerek tartışmaya başladı. Genç kızlarla magandalar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında magandalardan bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü. Sinirlerini kontrol edemeyen şahıs, yumruklu ve tekmeli saldırı yetmezmiş gibi bir de genç kızı saçından tutup sürüklemeye çalıştı.

Şahıslar serbest bırakıldı

Esenyurt Polis Ekipleri olaya karışan 4 şüpheliyi tespit ederek yakalama çalışması başlattı. Şahıslardan Mustafa D. ile Fırat Ç. kısa sürede yakalanarak karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa G. ile Sercan Y.'nin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor. Hakim karşısına çıkan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Genç kızların darp edildiği anlar kamerada

Esenyurt'ta hastane ziyaretinden dönen genç kızların magandaların saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızlarla magandaların tartıştığı, daha sonra ise genç kızlara yumruk ve tekmelerle saldırdıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kadınlara dehşeti yaşatan şahıslar serbest kaldı
Kadınlara dehşeti yaşatan şahıslar serbest kaldı
Kadınlara dehşeti yaşatan şahıslar serbest kaldı
Kadınlara dehşeti yaşatan şahıslar serbest kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darbetti! O anlar kameraya yansıdı
Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darbetti! O anlar kameraya yansıdı
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