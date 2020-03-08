KADINLAR YÜRÜYÜŞ İÇİN TAKSİM'E ALINMADI
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İstiklal Caddesi, Emekçi, 8 Mart, Taksim, Güncel

KADINLAR YÜRÜYÜŞ İÇİN TAKSİM'E ALINMADI

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yapılacak yürüyüş için Taksim'e doğru gelmeye başladı.

08.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:07
KADINLAR YÜRÜYÜŞ İÇİN TAKSİM'E ALINMADI

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yapılacak yürüyüş için Taksim'e doğru gelmeye başladı. Ellerinde pankartlarla gelen kadınlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis tarafından bariyerlerle kapatıldığı için içeri giremedi. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için saat 19.00'da İstiklal Caddesi'nde yapılacak olan yürüyüşe katılmak isteyen kadınlar, Taksim'de toplanmaya başladı. 18.30 itibariyle gruplar halinde gelen kadınlar, ellerindeki pankartlarla Taksim Meydanı'na girmek istedi. Polis bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapılmasına izin vermedi. Bariyerlerin önünde toplananları da ara sokaklara doğru gönderdi. Görüntü Dökümü ---------Polisten ve bariyerlerden görüntü -Yürüyüşe gelenlerden görüntü -Polisin toplananları diğer sokaklara göndermesi-Genel ve detay görüntüler  

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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