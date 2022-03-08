Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor - Haberler

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Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor

Manisa'nın merkez ilçelerinden Yunusemre Belediyesi kadın istihdamına önem vererek belediyenin hemen hemen her biriminde kadın personel çalıştırmasıyla dikkat çekiyor.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın merkez ilçelerinden Yunusemre Belediyesi kadın istihdamına önem vererek belediyenin hemen hemen her biriminde kadın personel çalıştırmasıyla dikkat çekiyor.

Manisa'nın büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte merkezde kurulan iki ilçeden biri olan Yunusemre Belediyesi belediyenin hemen hemen her alanında yüzlerce kadını istihdam ediyor.

Yunusemre Belediyesi 2'si başkan yardımcısı, 6'sı müdür 350'ye yakın kadın personeli farklı birimlerde istihdam ediyor. Belediye bünyesinde çalışan yüzlerce kadından bir kısmı büroda çalışırken bir kısmı da arazide çalışarak iş hayatlarına devam ederken engelli kadınlara da iş imkanı sağlayarak hayata tutunmalarını sağlıyor. Kadınlar ayrıca teknik mimar ve mühendis olarak projelere katkıda bulunurken ilçenin güzelleşmesinde de büyük rol oynuyor. - MANİSA

Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor

Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor

Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor

Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor

Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor

Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunusemre, İstihdam, Manisa, Yerel, Haberler

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