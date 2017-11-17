Kadınlar Yavru Köpeklere Sahip Çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşayan kadınlar çöp kutusu yanında buldukları 10 yavru köpeğe sahip çıktı.



Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşayan 5 kadın, 10 yavru köpeği kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübede evlerinden artan yemeklerle sırayla beslemeye başladı.



Kadınların bakmaya başladığı yavru köpeklere mahalle sakinleri de sahip çıktı.



Mahalle sakinlerinden Hatice An Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru köpeklerin çöp kutusu yanına bırakılmasına mahalle sakinleri olarak çok üzüldüklerini söyledi.



Komşularıyla yavru köpeklere kulübe yaptıklarını evden artan yemeklerle de yavru köpekleri ve annesini beslemeye başladıklarını belirten Öner, şöyle konuştu:



"Bir ağacın yanında yeni doğmuş 10 tane yavru köpek görünce yavruları alarak yaptığımız kulübede beslemeye başladık. Bir komşumuz rahatsız olmuş ve yavruları bir kutunun içine koyarak çöp konteynerinin yanına bırakmış. Biz de tekrar bu yavruları oradan alarak kulübesini başka bir alana taşıyarak beslemeye devam ettik. Önceleri 5 kişi sırayla yavru köpeklere bakıyorduk ancak şimdi mahalle sakinleri her gün yavrulara ve annesine yemek götürüyorlar. Mahallemiz bu yavrulara sahip çıktı. Kulübesini temizleyerek karınlarını doyuruyorlar."