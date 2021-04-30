"Kadınlar, yaşlanma belirtilerine karşı medikal estetiğe yöneldi"

Medikal estetiğe büyük bir rağbet olduğunu söyleyen medikal estetik doktoru Mehtap Altınöz, "Özellikle kadınlar, yaşlanma belirtilerine karşı medikal estetiğe yöneliyor" dedi.

Medikal estetiğe büyük bir rağbet olduğunu söyleyen medikal estetik doktoru Mehtap Altınöz, "Özellikle kadınlar, yaşlanma belirtilerine karşı medikal estetiğe yöneliyor" dedi. Medikal estetik, ozonterapi ve mezoterapi alanlarında çalışan Altınöz, medikal estetik uygulamalarındaki popülerliği değerlendirdi.

Medikal estetikteki popülerliğin mantıklı temelleri olduğunu ifade eden Dr. Mehtap Altınöz, "Hepimiz iyi görünmenin yollarını arıyoruz. Yaşlanmanın görünüşümüzdeki olumsuz etkilerini azaltmak ve cilt yapımızı iyileştirmek için mucizeler arıyoruz. Birçok ürün ve uygulama, bu konuda vaat ettiklerini yerine getiremiyor. İnsanlar plastik cerrahiye daha mesafeli yaklaşıyor. Bu sebeple medikal estetik hem kadınlar hem de erkekler için popüler bir seçenek haline geldi. Medikal estetik, genç bir görünüme kavuşmak ya da genç görünümünü korumak isteyenler için birçok avantaj sağlıyor. Özellikle kadınlar, yaşlanma belirtilerine karşı medikal estetiğe yöneliyor" diye konuştu.

"MEDİKAL ESTETİK, YAŞLANMAYI GECİKTİRMENİN EN DOĞAL YOLUDUR"

Günlük yaşamdaki koşturmanın bir şekilde ciltlere yansıdığını vurgulayan Dr. Mehtap Altınöz, "Aynaya baktığımızda çizgiler ve kırışıklıklar görüyorsak, bunun birçok sebebi var! Sağlıksız beslenme alışkanlıklarından zararlı kozmetiklere kadar birçok faktör, cildimize adeta saldırıyor. Stresli geçen günler de özellikle yüz bölgesinde cildi olumsuz etkiliyor. Bunlar, yaşlanmanın doğal belirtileri de olabilir. Yaşlanma sürecini durduramazsınız; ancak yavaşlatabilirsiniz. Medikal estetik, bunun en doğal yoludur. Cilt dostu doğal ürünlerle iç ve dış etkenlerin ortaya çıkardığı hasarı minimize etmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Dr. Altınöz, medikal estetik uygulamalarının sadece hasarlı ciltler için uygulanmadığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Medikal estetik için yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasını beklemek zorunda değilsiniz. Birçok insan yaşlılık belirtileri görmeye başladığında bir tedavi arayışına giriyor. Ciltte medikal estetik uygulamalarına belirtilerden önce de başlanabilir. Böylece sağlıklı cilt formunda süreklilik elde edilebilir. Ameliyatsız medikal estetik uygulamalarına erken dönemde başlamak cildin sağlıklı kalmasını, cilt tonunun iyileşmesini ve yaşlanma belirtilerini geciktirmeyi sağlayacaktır."

"Ameliyatsız yüz gençleştirme kadınların popüler talepleri arasında yer alıyor"

Medikal estetik uygulanan hastaların memnun kaldığını ve özgüvenlerinin arttığını belirten Dr. Altınöz, "Plastik cerrahi prosedürlerine göre oldukça uygun fiyatlarla cilt dokusunda yaşlanma belirtileri giderilebiliyor. Medikal estetikte kaş kaldırma botoksundan migren botoksuna kadar birçok botoks uygulaması var. Ayrıca, hyalüronik asit dolgu uygulamaları özellikle yüz gençleştirme için oldukça etkili bir yöntem. Elmacık, yanak, şakak ve çene dolguları ile de yüzdeki estetiği kişinin beklentilerine uygun olarak tasarlayabiliyoruz. Dudak, el üstü, gıdı gözaltı ve göz çevresi için de uygulamalarımız var. Yeni jenerasyon akıllı mezoterapi uygulamaları ve cilt gençleştirme lazerleri, çok etkili sonuçlar aldığımız cilt gençleştirme prosedürleri arasında yer alıyor" dedi.

Dr. Altınöz, ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamasının özellikle kadınların popüler talepleri arasında yer aldığını belirterek, bu uygulama ile yüzdeki doğal ifadeyi koruyarak, cildi daha sağlıklı, nemli ve fit tutulabileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyatsız yüz ve çene hattı gençleştirmede, yeni jenerasyon akıllı mezoterapi uygulamaları kullanıyoruz. Bu aşılar, ciltteki nemi, esnekliği ve hücre yenilenmesini sağlayan kolajenleri harekete geçiriyor. Bu aşılar, cilt gençleştirmede çok etkilidir. Cilt altında uzun süre kalarak, yaşlanma sürecini yavaşlatır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı