Kadınlar Yasal Haklarını Öğreniyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği tarafından verilen "Kadın Yasal Haklar Eğitimleri" devam ediyor.



Kadın Yasal Hakları Eğitimleri'nin bir yenisi de İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde yapıldı. Kadem Samsun Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Tuba Rana Antep'in sunumuyla gerçekleşen Kadın Yasal Hakları Eğitimi yoğun bir katılım ve ilgiyle karşılandı. Program sonrası katılımcılar merak ettikleri konularda sorular sorarak cevaplarını aldılar.



Kadın yasal hakları eğitimi ne içeriyor



KADEM Genel Merkez Hukuk Komisyonu tarafından planlanan ve ülke genelinde temsilcilik bulunan bütün illerde süreklilik arz edecek şekilde ücretsiz olarak verilen Kadın Yasal Hakları Eğitimi, Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kadınların yasal hakları ile ilgili bilgilendirme içeriyor.



Kadınların özellikle aile hayatında karşılarına çıkan sorunlarla nasıl başa çıkabilecekleri, şiddetle karşılaşmaları durumunda nerelere, nasıl başvuruda bulunabilecekleri konusunda temel bilgilendirmeler yapılıyor.



KADEM Samsun Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Yasal olarak kadınları koruyan birçok düzenlemeye sahibiz ancak yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasalarla korunan kadın haklarının toplumsal hayatta karşılık bulması, toplumsal bilincin bu yönde geliştirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda, KADEM kadınlara yasalarda tanınan haklarla ilgili farkındalıkları artırmayı ve kadınları hukuksal zeminde de bilinçlendirmeyi hedeflemektedir" denildi.



KADEM Samsun Temsilciliği Hukuk Komisyonu tarafından, temsilciliğin açıldığı tarihten bu güne kadar gerek il merkezinde gerekse ilçelerde olmak üzere çok sayıda eğitim verildi. Temsilcilikten alınan bilgiye göre; 2018 yılı içerisinde de Kadem Samsun İl Temsilciliği Hukuk Komisyonu tarafından aylık sürekli eğitimlerle il ve ilçelerdeki kadınlara ulaşılacak. - SAMSUN