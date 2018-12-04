Kadınlar Yaptıkları Yemekleri Satışa Sunuyor

Bulanık ilçesinde kadınlar, Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) yaptıkları yemekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

ADEM Koordinatörü Züleyha Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların merkezdeki mutfakta içli köfte, börek, mantı ve sarma gibi yemekler yaptıklarını söyledi.

Bu yemekleri sosyal medyanın yanı sıra belediye tarafından yapılan anonslarla satışa sunduklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yemeklere özellikle memurlar yoğun ilgi gösteriyor. Çünkü kadınlarımız çok lezzetli ve günlük taze yemek yapıyorlar. Yaklaşık 5 ay önce açtığımız aşçılık kursundan sonra bu uygulamaya başladık. Fiyatlarımız piyasa ile örtüşüyor. Genelde malzemeler merkezimiz tarafından temin edilmekte. Pazarlamasını da biz gerçekleştiriyoruz. Burada amaç kadınlarımızın gelir elde ederek ayaklarının üzerinde durması ve aile bütçelerine katkı sağlamasıdır."

43 yaşındaki 4 çocuk annesi Zennure Yüce ise kızlarını okutabilmek için ADEM'de yemek yapıp sattığını anlatarak, yetkililere teşekkür etti.