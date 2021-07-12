Kadınlar yaptığı organik bebekler ile aile bütçesine katkı sağlıyor
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Kadınlar yaptığı organik bebekler ile aile bütçesine katkı sağlıyor

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Kültür Sanat

Kadınlar yaptığı organik bebekler ile aile bütçesine katkı sağlıyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında başlattığı Tığ ve Şiş Örgüleri Modülü kursunda Kadın kursiyerce yapılan organik bebek ve hediyelik malzemelerle aile...

Kadınlar yaptığı organik bebekler ile aile bütçesine katkı sağlıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında başlattığı Tığ ve Şiş Örgüleri Modülü kursunda Kadın kursiyerce yapılan organik bebek ve hediyelik malzemelerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlçenin Ayvanat Kadın Kültür merkezinde açılan kursa katılan kadınlar el emeği göz nuru tamamen Organik ve sağlıklı pamuk iplikler kullanılarak Tığ ve Şişlerle yapılan hediyelik bebekler kadınların kazanç kapısı oldu. Halk Eğitimi Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında kadınların toplumda iş sahibi olarak farklı mesleklerde el becerilerini geliştirmek adına açılan kurslara kadınlar ilgi gösteriyor. Proje kapsamında Kadın Kültür Merkezinde açılan Tığ ve Şiş Örgüleri Modülü kursunda çeşitli hediyelik bebekler yaparak satışa sunan kadınlar 6 aylık bir çalışma sonucunda 120 parça hazırlayarak satışa hazır hale getirildi. Proje kapsamında Kadın Kültür Merkezinde açılan Tığ ve Şiş Örgüleri Modülü kursunda çeşitli hediyelik bebekler yaparak satışa sunan kadınlar 6 aylık bir çalışma sonucunda 120 parça hazırlayarak satışa hazır hale getirdiler. Kadınlarımız açılan kurslarda aldıkları eğitimle aile bütçelerine destek sunduklarını belirten El Sanatları Öğretmeni Hanım Handan Ağırmatlı şunları söyledi" Eski kültürümüz olan Tığ ve Şiş Örgülerini yaşatmak adına Halk Eğitimi Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında Tığ ve Şiş Örgüleri Modülü kursumuza kadın kursiyerlerimiz ilgi gösteriyor. Kadınlarımızın bin bir zahmetle organik ve sağlıklı pamuk ipliklerle çeşitli bebekler, anahtarlık ve hediyelik eşyalar yaparak aile bütçelerine destek oluyorlar. Buradaki amacımız kadınlarımızın el becerilerini geliştirmesine katkı sunmaktır ve aynı zamanda eski kültürümüzde yer alan büyüklerimizin bizlere eskiden Tığ ve şişlerle yaptığı oyuncakların yanı sıra çocuklarına hediye almak isteyen ailelerin sağlıklı oyuncaklara ulaşmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Kadınlar yaptığı organik bebekler ile aile bütçesine katkı sağlıyor
Kadınlar yaptığı organik bebekler ile aile bütçesine katkı sağlıyor
Kadınlar yaptığı organik bebekler ile aile bütçesine katkı sağlıyor
Kadınlar yaptığı organik bebekler ile aile bütçesine katkı sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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