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Kadınlar voleybolda derbi heyecanı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşı karşıya gelecek.

08.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:26
Kadınlar voleybolda derbi heyecanı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Opet ile HDI yarın derbide karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde iki takım da 12 galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Opet averajla üçüncü, Galatasaray HDI Sigorta ise dördüncü sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA
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