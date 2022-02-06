Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 Tepebaşı Gençlik: 0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 Tepebaşı Gençlik: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ: 3 Tepebaşı Gençlik: 0

MFA Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik'i 3-0 yenerek play off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - MFA Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik'i 3-0 yenerek play off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Lig 4'üncü Grupta mücadele eden MFA Zonguldak DSİ, bugün Site Spor Salonun'da Tepebaşı Gençlik'i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan MFA Zonguldak DSİ, güçlü rakibi Tepebaşı Gençlik karşısında ilk seti 25-20 kazandı. İkinci seti 25-18, üçüncü seti 25-9 kazanan MFA Zonguldak DSİ play off yolunda önemli bir galibiyete imza attı. MFA Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik galibiyetiyle puanını 35'e yükseltti.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan galibiyeti taraftar ve yönetimiyle kutladı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Zonguldak, voleybol, Tepebaşı, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title