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Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yeni isim sponsoru

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Mert Grup Sigorta'nın öncü markası Sigorta Shop arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yeni isim sponsoru
19.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:47

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Mert Grup Sigorta'nın öncü markası Sigorta Shop arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla birlikte, yerli ve yabancı oyuncu kalitesiyle her geçen gün daha önemli bir lig haline gelen Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni adı 'Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi' oldu. 2020-2021 voleybol sezonundan itibaren iki yıl boyunca Kadınlar Voleybol 1. Ligi, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi olarak anılacak. Pandemi nedeniyle tüm önlemlerin alındığı ve uygulandığı imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) CEO'su Aydın Kaya ve basın mensupları katıldı.

"Bugün olimpiyatlarda takım sporlarında ülkemizi temsil eden tek spor branşı olmanın verdiği gururu yaşıyoruz"

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza töreninde açılış konuşmasını yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Federasyon olarak görev geldiğimiz andan itibaren önemli bir sloganımız vardı. Samimi olmak, şeffaf olmak ve paylaşımcı olmak. Mert Grup Sigorta ailesiyle de bu noktada bir araya geldiğimizi düşünüyorum. Türk voleybolu adına güzel bir günde daha sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm dünyanın daha önce deneyimleyemediği bir pandemi sürecini birlikte yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Pandemi sürecinin öncesine baktığımızda, Türk voleybolunun her geçen gün büyük bir ivme yakaladığı, başarıların ardı ardına geldiği ve Türkiye'de voleybolseverlerin salonlara sığmadığı bir süreç vardı. Kadınlarımız, Avrupa ikinciliğinin ardından olimpiyat elemelerinde tarihi bir başarı elde ederek olimpiyat vizesi aldılar. Bugün olimpiyatlarda takım sporlarında ülkemizi temsil eden tek spor branşı olmanın verdiği gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen sponsorlarımıza, çalışanlarımıza, yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü nezih bir aileyiz. Bildiğiniz üzere Mert Grup Sigorta, bu yıl Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek. 1. Lig'de yer alan Kalecik Belediye Kadın Voleybol Takımı'nın da isim sponsorluğunu üstleniyor. Aynı zamanda İzmir'de bulunan TVF Atatürk Voleybol Salonumuza da isim sponsorluğunu üstlenecekler. Voleybola bu denli güzel bir bakış açısıyla bakarak yatırım yapmaları bizleri çok memnun etti. Mert Grup Sigorta CEO'su Aydın Kaya'ya ve Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) ailesine Türk voleyboluna göstermiş oldukları katkı ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Elde edilen bu başarılar da sponsorların ilgisini arttırdı"

Filenin Sultanları'nın, Avrupa ikinciliği yaşaması ve olimpiyat oyunlarına katılması, Türk voleybolunun ciddi bir ivme yakalamasına neden olduğunu belirten Üstündağ, "Elde edilen bu başarılar da sponsorların ilgisini arttırdı. Voleybola bugün istatistiksel olarak baktığımızda ailelerin yüzde 60'ı kız çocuklarının voleybol sporuna yönelmesini tercih ediyor. Sürdürebilir başarıda voleybol müsabakalarının yayınlanmasının da çok büyük payı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Üstündağ, pandemi sürecinde bugün atılan bu imzaların voleybol adına ilk imzalar olduğunu, ilerleyen günlerde de yeni sponsorluklara imza atacaklarının müjdesini verdi.

Aydın Kaya: "Voleybola daha fazla destek vermemiz gerektiğini düşündük"

Mert Grup Sigorta CEO'su Aydın Kaya ise meslek hayatına 10 yıl önce başladıklarını ifade ederek, "Mert Grup Sigorta olarak voleybola daha fazla destek vermemiz gerektiğini düşündük. Kadın voleybolu, AR-GE çalışması yaptığımız bir alandı. Bu süreçte TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya geldik. Hızlı bir süreç yaşadık ve bu noktaya geldik. Voleybola olan sponsorluğumuzun en önemli tarafı, kadın sporcularımıza elde edecekleri başarılarda nasıl daha fazla destek olabiliriz, ne kadar daha fazla kız çocuğunu voleybolla tanıştırabiliriz idi. Sizlerin huzurunuzda bizlere vermiş olduğu desteklerinden ötürü TVF Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. İmzaların atılmasının ardından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aydın Kaya'nın yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kaya'ya Türk voleybola katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları tarafından imzalanmış milli takım forması takdim etti.

Mert Grup Sigorta CEO'su Aydın Kaya da, Üstündağ'a, günün anısına özel bir hediye takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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