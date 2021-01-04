Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Çiftlikköy Belediyespor ikinci devreye hazırlanıyor
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Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Çiftlikköy Belediyespor ikinci devreye hazırlanıyor

04.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:26
Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Çiftlikköy Belediyespor ikinci devreye hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Çiftlikköy Belediyespor, sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını 90. Yıl Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Türkiye Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Çiftlikköy Belediyespor, sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını 90. Yıl Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Mihrican Deviren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk devrede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının da etkisiyle istedikleri ritmi bulamadıklarını belirtti.

Devre arası çalışmalarının çok iyi geçtiğini, Karşıyaka'ya transfer olan Melisa Ayas'ın da takıma dönmesiyle ikinci yarı daha iyi olacaklarını vurgulayan Deviren, "İyi bir takımız ve kaliteli bir kadromuz var ancak ilk devrede talihsizlikler yaşadık. İnşallah ikinci yarıda istediğimiz sonuçları alarak üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde ikinci devrenin 23 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacağını bildiren Deviren, ikinci yarının ilk maçında İstanbul'da grubun son sırasındaki Mehmet Erdem Marmara Akademi'ye konuk olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik

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