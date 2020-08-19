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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ne isim sponsoru

Ligin adı 2 yıl 'Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi' olacakTVF Başkanı Üstündağ: Türkiye'de voleybol severlerin salonlara sığmadığı bir süreç vardı"Elde edilen başarılar sponsorların ilgisini arttırdıANKARA,- Türkiye Voleybol Federasyonu ve Sigorta Shop arasında imzalanan...

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ne isim sponsoru
19.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:41

Ligin adı 2 yıl 'Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi' olacak

TVF Başkanı Üstündağ: Türkiye'de voleybol severlerin salonlara sığmadığı bir süreç vardı

"Elde edilen başarılar sponsorların ilgisini arttırdı

ANKARA,- Türkiye Voleybol Federasyonu ve Sigorta Shop arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nin adı 2 yıl boyunca Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi' oldu. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mert Grup Sigorta CEO'su Aydın Kaya ve basın mensupları katıldı.

Pandemi öncesinde Türk voleybolunun önemli bir ivme kazandığını dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "Federasyon olarak görev geldiğimiz andan itibaren önemli bir sloganımız vardı. Samimi olmak, şeffaf olmak ve paylaşımcı olmak… Mert Grup Sigorta ailesiyle de bu noktada bir araya geldiğimizi düşünüyorum. Türk voleybolu adına güzel bir günde daha sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm dünyanın daha önce deneyimleyemediği bir pandemi sürecini birlikte yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Pandemi sürecinin öncesine baktığımızda, Türk voleybolunun her geçen gün büyük bir ivme yakaladığı, başarıların ardı ardına geldiği ve Türkiye'de voleybol severlerin salonlara sığmadığı bir süreç vardı. Kadınlarımız, Avrupa ikinciliğinin ardından olimpiyat elemelerinde tarihi bir başarı elde ederek olimpiyat vizesi aldılar. Bugün olimpiyatlarda takım sporlarında ülkemizi temsil eden tek spor branşı olmanın verdiği gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen sponsorlarımıza, çalışanlarımıza, yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü nezih bir aileyiz. Bildiğiniz üzere Mert Grup Sigorta, bu yıl Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek. 1. Lig'de yer alan Kalecik Belediye Kadın Voleybol Takımı'nın da isim sponsorluğunu üstleniyor. Aynı zamanda İzmir'de bulunan TVF Atatürk Voleybol Salonumuza da isim sponsorluğunu üstlenecekler. Voleybola bu denli güzel bir bakış açısıyla bakarak yatırım yapmaları bizleri çok memnun etti. Mert Grup Sigorta CEO'su Aydın Kaya'ya ve Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) ailesine Türk voleyboluna göstermiş oldukları katkı ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı."ELDE EDİLEN BAŞARILAR SPONSORLARIN İLGİSİNİ ARTTIRDI"Yakalanan başarıların sponsorların voleybola olan ilgisini arttırdığına da dikkat çeken Üstündağ, "Elde edilen bu başarılar da sponsorların ilgisini arttırdı. Voleybola bugün istatistiksel olarak baktığımızda ailelerin %60'ı kız çocuklarının voleybol sporuna yönelmesini tercih ediyor. Sürdürebilir başarıda voleybol müsabakalarının yayınlanmasının da çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla yayıncı kuruluşumuz TRT SPOR'a teşekkürlerimi sunuyorum" şeklide konuştu.Pandemi sürecinde voleybol adına ilk kez imza atıldığını belirten Üstündağ, gelecek günlerde yeni sponsorluk anlaşmaları imzalayacaklarını da belirtti.MERT GRUP SİGORTA CEO'SU AYDIN KAYA: VOLEYBOLA DAHA FAZLA DESTEK VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜKVoleybola daha fazla destek vermeleri gerektiğini düşündüklerini belirten Aydın Kaya, "Mert Grup Sigorta olarak voleybola daha fazla destek vermemiz gerektiğini düşündük. Kadın voleybolu, AR-GE çalışması yaptığımız bir alandı. Bu süreçte TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya geldik. Hızlı bir süreç yaşadık ve bu noktaya geldik. Voleybola olan sponsorluğumuzun en önemli tarafı, kadın sporcularımıza elde edecekleri başarılarda nasıl daha fazla destek olabiliriz, ne kadar daha fazla kız çocuğunu voleybolla tanıştırabiliriz idi. Sizlerin huzurunuzda bizlere vermiş olduğu desteklerinden ötürü TVF Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İmzaların atılmasından sonra hatıra fotoğrafı çekilirken, TVF Başkanı Üstündağ, Aydın Kaya'ya Türk voleybola katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları tarafından imzalanmış milli takım forması takdim etti. Mert Grup Sigorta CEO'su Aydın Kaya da Üstündağ'a, günün anısına özel bir hediye verdi.


Kaynak: DHA

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