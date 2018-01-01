Kadınlar ve Öğrenciler Çevre İçin El Ele Verdi

Kilis'te, belediye ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Meslek Zenginleştirme Projesi kapsamında faaliyet gösteren Yardım Timi, Temiz Toplum Temiz Çevre Kampanyası kapsamında öğrencilerle temizlik çalışması yaptı.



Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi tarafından organize edilen kampanyada, kadınlardan oluşan Yardım Timi ile öğrenciler çevre için el ele verdi.



Meşetlik Mahallesi'nden başlatılan temizlik çalışmasına Yardım Timi üyesi kadınlar ile yaklaşık 30 öğrenci katıldı.



Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Özlem Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara küçük yaşta doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak olduğunu söyledi.



Gelişi güzel atılmış çöplerin, sadece çevreyi kirletmediğini, insanların sağlığını da olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek, "Belediye personellerimiz tüm gayretiyle çalışıyor biz de onlara destek olmak adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir kampanya başlattık ve sokaklarımızı kendimiz temizleyelim istedik." diye konuştu.



Temizlik çalışmasının ardından öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi.