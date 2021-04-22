2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası grup kuraları ve fikstür çekimi tarihleri belli oldu
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2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası grup kuraları ve fikstür çekimi tarihleri belli oldu

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası grup kuraları ve fikstür çekimi tarihleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, grup aşamasındaki rakipleri 20 Mayıs ve 27 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak kura çekimlerinde belli olacak.

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, grup aşamasındaki rakipleri 20 Mayıs ve 27 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak kura çekimlerinde belli olacak.

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası grup kuralarının çekimine kadınlarda Sırbistan'ın başkenti Belgrad, erkeklerde ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki ev sahipliği yapacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 18 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihleri arasında Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası da 1-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandinya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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