Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası'nda Challenge 3'te mücadele eden Gaziantep Polisgücü takımları şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Polisgücü erkeklerde Danimarka'da İsveç ekibi Nacka LHK'yı 5-1, kadınlarda ise Avusturya'da Hırvat temsilcisi Hockey Klub Zelina'yı 19-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Türk takımları şampiyon olmalarına rağmen bir üst kategori olan Challenge 2'ye yükselemedi.

Bu şampiyonada geçen yıllarda yer alan Türk takımlarından kadınlarda Keçiören Bağlum, erkeklerde ise Osmaniye GSK organizasyona katılım taahhüdünde bulunup katılmadıkları için Türkiye ceza almıştı. Bu nedenle Gaziantep Polisgücü takımları şampiyon olmalarına rağmen bir üst lige yükselemedi.

Türk takımları 2019 yılında da Challenge 3'te mücadele edecek.