Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası'nda mücadele eden Gaziantep Polisgücü takımları rakipleri önünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Türk ekipleri, kadınlarda Avusturya ekibi Navax AHTC Wien'i 3-2, erkeklerde de ev sahibi ülkenin takımı Kopenhag HC'yi 4-1 yendi.