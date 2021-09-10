Kadınlar ve Çocuklar Kayacı Vadisi'nde Doğanın ve Suyun Tadını Çıkardı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin gerçekleştirdiği 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliğinin yeni adresi Erdemli ilçesinde bulunan Kayacı Vadisi oldu.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin gerçekleştirdiği 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliğinin yeni adresi Erdemli ilçesinde bulunan Kayacı Vadisi oldu. 'Haydi Birlikte Yürüyelim' sloganı ile başlatılan doğa yürüyüşlerinde katılımcılar her hafta Mersin'in farklı bir doğal güzelliğini keşfe çıkıyor.

Yeni rotanın Kayacı Vadisi olarak belirlendiği etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı. Kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu etkinlikte Lamos Kanyonu'nun bir kısmını kapsayan Kayacı Vadisi ve Limonlu Çayı boyunca 3 kilometre yürüyen doğaseverler, hem vadinin hem de vadinin ortasından geçen Limonlu Çayı'nın doğal güzelliğine hayran kaldı. Katılımcılar, yürüyüşün ardından Limonlu Çayı'nın etrafında dinlendi.

"Yaş sınırı olmadan her kesime, herkese hitap etmeye çalışıyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görevli Fatma Muştu, etkinliğin başlama noktasından bitişine kadarki süreç hakkında bilgi verdi. Etkinliğe çok fazla talep olduğunu söyleyen Muştu, "Vatandaşlarımız burada eğleniyorlar, çok mutlu oluyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda doğa yürüyüşlerini çok seviyorlar. Yaş sınırı olmadan her kesime, herkese hitap etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Çok mutlu bir şekilde evlerimize dönüyoruz"

Pandemi dönemi öncesi yapılan doğa yürüyüşü etkinliklerine de katıldığını ifade eden Zeynep Özüdoğru, "Doğa gezilerinden çok memnunuz. Araya pandemi girdiği için evlerde kapalı kaldık. Tekrar başladı bu etkinlikler. Çok teşekkür ediyoruz. Sayelerinde hem köylülerimiz kazanıyor hem de mola verdiğimizde oturduğumuz mekan sahipleri kazanıyor. Bizler de çok mutlu bir şekilde evlerimize dönüyoruz. Doğamız çok güzel ama bazı yerlerde insanların attıkları pislikler oluyor, yeri geliyor onları da topluyoruz, çöp kutularına atıyoruz. Bizim de biraz katkımız olmuş oluyor" dedi.

"Doğa bizi çağırıyor, biz de ona kulak verelim"

Etkinliği Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin sosyal medya hesaplarından gördüğünü ifade eden Melike Özşeker, "Burası çok güzel, serin. Burada ilgilenen arkadaşlar çok iyi. Her şeyden çok memnun kaldık. Herkese çok teşekkür ederiz. Buraya geldiğimizde çok temizdi. Çöplerimizi kendi poşetlerimize koyup çöplere atmalıyız. Doğa bizi çağırıyor, biz de ona kulak verelim" diye konuştu.

Etkinlik takvimi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor

'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Instagram hesabı @mbbkadinveaile'den ulaşılabiliyor. Ön kayıt gerektiren ve kontenjanla sınırlı olan etkinlik, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, eski Mezitli Belediyesi karşısı, Forum Bağlantı Köprüsü altı ve Tarsus Kültür Merkezi önü olarak belirlenen noktalardan ücretsiz servislerle alınıyor. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar 0324 238 15 14 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Yayın Tarihi: 10. 9. 2021 09: 04: 12

Kaynak: Habermetre