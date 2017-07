Kadınlar ve Çocuklar Boğularak Can Verdi"

Yasa dışı yollardan İtalya'ya ulaşmak isteyen 85 göçmen, Libyalı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. En az 35 kişininse kayıp olduğu belirtildi.



100'den fazla göçmen taşıyan şişme bot, Trablus açıklarında balıkçı tekneleri tarafından batmak üzereyken fark edildi. Ekipler devreye girdi, operasyonda bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.



Hayatta kalmayı başaranlardan biri bu yolculuğa çıkma hazırlığındakilere 'yaşamınızı tehlikeye atmaya değmez' diyerek çağrıda bulunuyor:



"Bu yolculuğa çıkmak üzere olan akrabalarıma tek bir öğüdüm var; İtalya'da yeni bir hayat arayışı için yaşamlarınızı riske atmayın. Neredeyseler orada kalmalılar. Ben hayatta kalabildiğim için şükrediyorum ama can veren insanları gördük ve onlara yardım edemedik, bu ölümlere şahit olmak çok korkunç bir durum."



Kurtulanlar, en az 7 çocukla birlikte, aralarında hamile kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin boğularak öldüğünü söylüyor.



Uluslararası Göç Örgütü



Sene başından bu yana 85 bin göçmen, Akdeniz hattını kullanarak, yasa dışı yollardan İtalya'ya ulaştı. Kayıtlara göre yaklaşık 2 bin 150 kişi ise Avrupa umuduyla çıktığı yolculukta can verdi.



Akdeniz'in kaç kaçak göçmene mezar olduğu net olarak bilinmiyor.



