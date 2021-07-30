Kadınlar Üretecek Geleneksel El Halısı Yaşayacak
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Kadınlar Üretecek Geleneksel El Halısı Yaşayacak

Kadınlar Üretecek Geleneksel El Halısı Yaşayacak
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Manisa Büyükşehir Belediyesinin Zafer Kalkınma Ajansı'ndan desteklenmeye hak kazanan "Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor" adlı proje kapsamında geleneksel Yuntdağı el halılarını gün yüzüne çıkarmak için bölgede yer alan Örselli, Dağyenice ve Pınarköy mahallerinde teslim edilen 30 adet el halısı dokuma tezgahı, kurulum aşamasında yerinde incelendi.

Projenin kadınlar için önemli olduğunu düşündüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor Projesi" kapsamında geleneksel Yuntdağı el halılarını gün yüzüne çıkarmak için bölgede yer alan Örselli, Dağyenice ve Pınarköy mahallerinde teslim edilen 30 adet el halısı dokuma tezgahı, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerince yerinde incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve şube müdürleri, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kurulum aşamasında olan dokuma tezgahları, mahalleli kadınlar tarafından da ilgiyle incelendi.

Proje, Yüzde 84 Hibe Kazandı

Projenin kadınlar için önemli olduğunu düşündüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Yuntdağı el halılarının coğrafi işaretlemesini daha önce almıştık. Bu geleneksel el halılarının tanıtımını yapmak, dokuma faaliyetlerini yeniden canlandırmak, köylerde yaşayan kadınlarımıza istihdam sağlamak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı'ndan yüzde 84 destek oranıyla hibe almaya hak kazanan "Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor"projemiz, kadınlarımız için önemli. 3 mahallemizde dokuma tezgahlarının teslimi gerçekleştirildi. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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