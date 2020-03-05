Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65
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Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

05.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:40
Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65

Kadınlar Yarı Finali'nde Öznür Kablo, 'ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Salon: Atatürk

Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Halil Erkoç xx

Fenerbahçe: Elizabeth xx 18, Olcay xx 2, Sevgi xx 9, Tuğçe xx 8, Chelsea xx 10, Cecilia xx 10, Irene xx 14, Lauranicholls xx 2

Başantrenör: Victor Lapena

Çankaya Üniversitesi: Özge xx, Latanya xx 14, Tuğçe xx, Derin xx 9, Aija xx 17, Shavonte xx 12, Bahar xx 5, Rochelle xx 8, Nilay xx

Başantrenör: Çağrı Özek

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)

3. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)

(İHA)

Kaynak: İHA

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