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Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

05.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:38
Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65

Kadınlar Yarı Finali'nde Öznür Kablo, 'ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Salon: Atatürk


Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Halil Erkoç xx


Fenerbahçe: Elizabeth xx 18, Olcay xx 2, Sevgi xx 9, Tuğçe xx 8, Chelsea xx 10, Cecilia xx 10, Irene xx 14, Lauranicholls xx 2


Başantrenör: Victor Lapena


Çankaya Üniversitesi: Özge xx, Latanya xx 14, Tuğçe xx, Derin xx 9, Aija xx 17, Shavonte xx 12, Bahar xx 5, Rochelle xx 8, Nilay xx


Başantrenör: Çağrı Özek


1. Periyot: 16-16


Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)


3. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine) - ADANA

Kaynak: İHA

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