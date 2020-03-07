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Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

07.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:21
Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Kadınlar Finali'nde , Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.


Salon: Atatürk


Hakemler: Sami Özel xx, Turgut Işık xx, Tolga Edis xx


Fenerbahçe: Elizabeth xx 6, İdil xx, Olcay xx 2, Sevgi xx 2, Merve xx, Tuğçe xx 11, Chelsea xx 12, Alina xxx 22, Cecilia xxx 15, Esra xx 2, İrene xx 5


Başantrenör: Victor Lapena


İzmit Belediyespor: Özge xx, Defne xx, Ezgi xx, Courtney xxX 28, Emel xx, Gizem xx 8, Monika xx, Sasa xx 4, Gamze xx 2, Kristine xx 19, Melek xx


Başantrenör: Fırat Okul


1. Periyot: 13-17 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 33-30 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 56-44 (Fenerbahçe lehine) - ADANA

Kaynak: İHA

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