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Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol'u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

03.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:32
Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61

Kadınlar Çeyrek Finali'nde , Basketbol'u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.


Salon: ASKİ Atatürk


Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Ozan Gönen xx, Anıl Veziroğlu xx


Fenerbahçe: Elizabeth xx 11, Ayşe xx, Olcay xx 2, Sevgi xx 11, Merve xx, Tuğçe xx 14, Chelsea xx 17, Cecilia xx 13, Esra xx, İrena xx 3, Laura xx 2


Antrenör: Victor Lapena


Kayseri Basketbol: Manolya xx 9, Kaeladawn xx 11, Ayşegül xx 11, Gülse xx, Kübra xx 2, İvankovic xx 4, Nazlı xx 0, Kennedy xx 24


Antrenör: Ayhan Avcı


1. Periyot: 25-9 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 42-28 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 59-39 (Fenerbahçe lehine) - ADANA

Kaynak: İHA

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