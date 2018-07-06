Kadınlar Tekstil Atölyesi ile Meslek Sahibi Olacak

Sivaslı kadınlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanacak "Kadınlar Tekstil Atölyesi" Projesiyle meslek sahibi olacak.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2017 Yılı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı açıklandı.

Programda Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Kadınlar Tekstil Atölyesi" Projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, projeyle Sivas'ta yaşayan 18-40 yaş arasındaki 100 kadına konfeksiyon makineleri kullanımına yönelik eğitim verileceğini belirtti.

Bu doğrultuda dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarına katkıda bulunulacağını aktaran Savaşçı, "İl merkezinde belirleyeceğimiz iki alanda 3 tekstil üretim bandı oluşturarak kursiyerlerimize uygulamalı eğitim vereceğiz. İŞKUR ile işbirliği yaparak gerçekleştireceğimiz bu çalışmada kursiyerler İŞKUR kayıtları üzerinden eğitime dahil olacak. Bu kursu tamamlayan kadınlarımız daha sonra hem istihdam edilerek ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, ilerleyen günlerde kurs takviminin planlanacağını ve projenin tekstil üretim bantlarının kurulmasıyla bu yıl uygulamaya geçirileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından proje için Savaşçı ile ORAN yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

300 bin 50 liralık bütçeyle hayata geçirilecek proje için ORAN tarafından 225 bin 37 liralık hibe desteği sağlanacak. Proje iştirakçisi Sivas İl Özel İdaresi ise 75 bin liralık eş finansman sağlayacak.