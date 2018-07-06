Kadınlar, Taş ve Gümüş İşçiliği Öğrenecekler - Mardin

Mardin'in Midyat ilçesinde Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) desteğiyle hayata geçirilen "Altın Bilezik" Projesi kapsamında gümüş telkari işlemeciliği ve taş oymacılığı kursları açıldı.

Midyat Kaymakamlığı ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) işbirliğiyle hazırlanan ve SODES desteğiyle hayata geçirilen "Altın Bilezik" Projesi kapsamında gümüş telkari işlemeciliği ve taş oymacılığı kursları törenle hizmete girdi.

Kaymakam Hüseyin Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, proje kapsamında kursiyerlerin hem gelir elde edeceklerini hem de meslek edinme becerisi kazanacaklarını söyledi.

Midyat ÇATOM Sorumlusu Gülten Erol ise proje kapsamında 40 kadına eğitim verileceğini belirtti.

Kursiyerlerden Fatma Akbulut da "Bu projenin bizlere hem maddi hem de manevi çok büyük bir desteği var. Gümüş işçiliğini öğrenmeye geldik. İnşallah ileriki zamanlarda daha güzel şeyler yapacağız. Belki bizler de iş yeri açarız." dedi.