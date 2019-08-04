Kadınlar tarımsal üretime katkı sağlamak istiyor

Manisa'da 2 yıldır güçlü aile yapısı için kadınlara destek olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), şimdi de kadınların tarımsal üretime katkı sağlaması için harekete geçti. KADEM Manisa İl Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman ve dernek yöneticileri Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk'ü ziyaret ederek yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa İl Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, üyeleriyle birlikte Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyarette tarımsal alanda yapılması planlanan projeler ele alındı.

KADEM olarak kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Atman, Manisa'da 2 yıldır güçlü aile yapısına katkıda bulunmak amacıyla kadınlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Atman, KADEM olarak tarımsal üretime katkı sağlamak için projeler üretmek istediklerini, bu konuda bilgi almak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kadınlara daha fazla değer verilmesi gerektiğini vurgulayan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, kadınların güçlenmesi adına kooperatifçiliğe önem verilmesi gerektiğini dile getirerek, Kadın ve Demokrasi Kooperatifinin de kurulabileceğini belirtti. Öztürk, müdürlük olarak kırsal kesimdeki kadın çiftçilerin tarımda daha söz sahibi olması için çeşitli illere tarım gezileri düzenlediklerini vurgularken, müdürlük olarak hazırlanacak olan her türlü projeye de destek vereceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA