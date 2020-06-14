Kadınlar stadyumda spor yaptı, çocukları oyun oynadı
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Kadınlar stadyumda spor yaptı, çocukları oyun oynadı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı' kapsamında, Gebze'deki stadyumda yaklaşık 100 kadın spor yaparken, çocukları ise oyun oynayarak eğlendi.

Kadınlar stadyumda spor yaptı, çocukları oyun oynadı
14.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:36

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı' kapsamında, Gebze'deki stadyumda yaklaşık 100 kadın spor yaparken, çocukları ise oyun oynayarak eğlendi.  

Koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayıp, evde kalan kişilerin hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olabilmeleri için 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı' düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mesafe spora engel değil' sloganıyla düzenlediği program kapsamında, açık havada egzersizler başladı. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 kadın katıldı. Stadyuma alınan herkesin ateşi ölçülürken, el dezenfektanları da rahat ulaşılabilecek alanlara konuldu. Kadınlar, sosyal mesafe kuralına göre spor yaparken, çocukları da oyunlar oynayarak eğlendi. Stadyumda renkli görüntüler ortaya çıktı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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