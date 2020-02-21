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Kadınlar sporla buluşmaya devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği kadınlarla sabah ve akşam sporu Milas ilçesinde devam ediyor.

21.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:28
Kadınlar sporla buluşmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği kadınlarla ve akşam sporu ilçesinde devam ediyor.


Milas Atatürk Kompleksinde gerçekleştirilen kurslarla kadınlar, deneyimli antrenörler eşliğinde sportif ve fiziksel aktiviteler yapıyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kurslar Milas Atatürk Spor Kompleksinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü 09: 00-10: 00 ile 17: 00-18: 00 saatleri arasında yapılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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