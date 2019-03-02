Kadınlar Sordu,dr.mehmet Nil Hıdır Cevapladı

Muğla'da daha önce hiçbir siyasi partinin yapmadığını AK Parti Muğla Kadın Kolları yaptı, "Kadınlar Şehri Soruyor" çalıştayını düzenleyerek şehrin sorunları ve şehre ilişkin talepleri hususunda kadınlara söz hakkı tanıdı.

Moderatörlüğünü Muğla'nın tek kadın milletvekili olan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın üstlendiği çalıştayda kadınlar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır ve Menteşe Belediye Başkan Adayı Avukat Gültekin Akça'ya Muğla ile ilgili sorular sordu.

Kadınların gündeminde kadın istihdamı, Muğla'daki yapıların tarihsel dokularının korunarak restore edilmesi,Muğla'nın yurt sorunları, üst geçitlere asansör veya yürüyen merdiven konulması, dedelerin/ninelerin birlikte olacağı mekanlara olan ihtiyaç ve kadın sığınma evleri ve Muğla'da olmayan engelli tuvaletleri yer aldı.

Dr.Mehmet Nil Hıdır burada yaptığı konuşmada kadın sığınma evleri hakkında;

"Nüfus 120 binin üzerinde olan her yerde yasal zorunluluk ve yapılması gerekiyor. Ancak Milas,Bodrum,Menteşe'de zorunlu olduğu halde olmadığı da biliniyor. Bir hekim olmam dolayısıyla buralara iş düşmeden önce ailenin psikolojik yönden desteklenmesi önemlidir diye düşünüyorum. Aile desteklenir ve sağlıklı temele dayandırılması sağlanırsa daha mutlu bir toplumda yaşayacağımızı düşünüyorum.Bunun için kadınların da erkeklerin de sosyolog ve psikolog desteği alabileceği merkezler oluşturulabilir." dedi.

Kadın istihdamı konusunda ise, gerek tarım gerekse diğer sektörlerde kadın elinin değmesi önemlidir diyen Dr.Mehmet Nil Hıdır : "Bizler de seçilmemiz halinde kadın istihdamına yer açmak için yeni alanlar oluşturacağız. "Tarımda Marka Şehir: . Muğla" projemiz de yine bu kapsamda oldukça geniş ölçüde düşünülmüş ve bölgemize değer katacak bir projedir. Orman plantasyonundaki 323 çeşit bitkinin işlenmesi için merkezler oluşturulacak, narenciye ve yöresel ürünlerimizin satılacağı mekanlar hayata geçirilecek. Buralarda tabi ki kadın istihdamına da destek verilecektir."dedi.

Kadınların şehrin sorunlarına bu kadar ilgili olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Dr.Hıdır: "AK Belediyecilik'te gönül belediyeciliğinde engelliye de yaşlıya da hem kapılar hem gönüller açıktır.AK belediyelerin olduğu 74 ilimizde üst geçitler de yürüyen merdiven de var asansör de var. İnşallah Muğla'da AK belediyecilikle tanışırsa bu uygulama burada da yapılacaktır.Zaten olması gerekendir. Yine engelli tuvaleti meselesi aslında çözümü oldukça kolaydır. Bizler göreve gelmemiz halinde Pazar yerlerimizde, meydanlarda toplu iyileştirmeye gideceğiz. Pazar yerlerinde mesela hepsinde temiz tuvaletler, emzirme odaları, engelli tuvaletleri,engelli rampaları, otoparklar yapacağımızı seçim bildirgemizde de ifade ettik.Yakında açıklayacağımız projelerimizde de yer aldığına da hepiniz şahitlik edeceksiniz." diye konuştu.

Dedelerin, ninelerin birlikte hoş vakit geçireceği mekanların Muğla'da ihtiyaç olduğunun dile getirilmesine ise Dr.Hıdır: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle önem verdiği altını çizdiği konulardan biri de: "Millet Bahçesi". Millet Bahçeleri'nde bu belirttiklerinizin çok daha fazlası var. Oldukça keyifli vakit geçireceğiniz, gününüzü değerlendirebileceğiniz, her yaştan insanımıza hitap eden alanlardan oluşan bir yaşam alanı vadediyoruz."dedi.

Muğla'ya gelen tüm öğrencilerin şehrin emaneti olduğuna vurgu yapan Dr.Mehmet Nil Hıdır, "Yerel yönetimlerin bu konuda ellerinden gelen çabayı göstermeleri gerekir. TOKİ ile bu konuda gerekli görüşmeleri yapacağız. Muğla 'da konut fiyatlarının çok yüksek olduğu da yine bilinen gerçekler arasında çocuklarımızın bu konudaki mağduriyetlerini gidermek adına hükümetimizle el ele verip gerekli çözümün yapılması için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA