Kadınlar Sinema ve Tiyatroyla Buluştu

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezleri tarafından 600 kadın kursiyer, Ümmiye Koçak'la, sinema ve tiyatro gösterisinde bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Kongre Merkezinde gösterime sunulan, "Baba Ben Geldim" adlı tiyatro oyunu ile "Yün Bebek" isimli uzun metrajlı sinema filmini 600 kadın kursiyer izledi. Ümmiye Koçak'la tanışıp tiyatro ve sinema etkinliğini izleyen kadınlar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Kayapınar Aile Destek Merkezlerinde eğitim-öğretim gören kadın ve kızları önemsediğini ve hep yanlarında olduklarını belirterek, çalışmalarından dolayı personellere teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR