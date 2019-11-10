Kadınlar şiddetten 'Krav-Maga'yla korunacak

10.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:19

DİYARBAKIR'daki kadınlar, şiddete karşı İsrail askeri güçleri tarafından geliştirilen 'Krav-Maga' dövüş sanatını öğreniyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu öncülüğünde bir araya gelen 100 dolayında kadın, savunma teknikleri öğrendi.

Kadına şiddete dikkat çekmek ve kadının kendisini savunmak amacıyla Bağlar Belediyesi tarafından desteklenen 'Kadınlar şiddete karşı kendilerini sporla savunacak' projesi kapsamında 100 kadına savunma teknikleri öğretildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun öncülüğünde yapılan etkinlikte Türkiye Savunma Sporları Federasyonu Güneydoğu Bölge Başkanlığı bünyesindeki 'Krav Maga' eğitmenleri, kadınlara ısınma ve fizik antrenmanlı uygulamalı öğretildi.

Kaynak: DHA