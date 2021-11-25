Kadınlar şiddete karşı yürüdü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Tünel Meydanı'nda saat 19.30'da bir araya gelen kadınlar, erkek şiddetine karşı sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylemde, ellerinde pankart ve dövizlerle bir süre yürüyen kadınlar, Taksim Meydanı'na gitmek isteyince polis tarafından engellendi.