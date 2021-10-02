Kadınlar, şiddete karşı kendilerinin savunmayı öğreniyor

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Kadınlar Derneği'nce (Kadın-Der), hayata geçirilen projeyle, kadınlara günlük hayatta karşılaşabileceği şiddet eylemlerine karşı teknikler öğretiliyor.

Bandırma ilçesindeki Kadın-Der, şiddet olaylarına yönelik kadınlar için savunma eğitimi ve empati drama ile öfke kontrolü kursları başlattı. Proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Esen Ersoy, haftada bir gün olan kurs projelerini 81 ile de taşıyacaklarını söyledi. Ersoy, "Toplumumuzun kanayan yarası olan kadına yönelik şiddetle ilgili proje hazırladık. Bu kapsamda, gönüllü ortağımız milli takım antrenörümüz Hakan İtmiş'ten, kadına yönelik şiddette, kadının güvenli bölgeye geçene kadar kendini savunmasının tekniklerini öğreneceğiz. Bu teknikler içerisinde, kamusal alanda ya da özel alanda yaşayacakları şiddet, saldırganın öldürme, yaralama, kaçırma, elindeki eşyaları çalma gibi teşebbüslerine karşı, üyelerimizin kendilerini savunmak için neler yapacakları bulunuyor. Ayrıca, proje kapsamında, özellikle erkeklere yönelik empati-drama tekniği ile öfke kontrol eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimin, tüm illerde verilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Kick boksta Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Cansu Boylaz da hocası Hakan İtmiş ile birlikte derslere katılarak kadınlara destek oluyor. Boylaz, "Ben de gönüllü olarak geldim. Kadınlarımıza moral ve destek verme amaçlı bugün buradayım" diye konuştu.