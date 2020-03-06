Kadınlar sevginin ve fedakârlığın sembolüdü

06.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:27

Hayatın başından sonuna dek sevginin, fedakârlığın, sabrın ve azmin temsilcileri olan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Gürkan, "'Kadınlar, hayatımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten ve sevgisiyle kucaklayan, şefkatli yürekleriyle ısıtan en değerli varlıklarımızdır.

Kadınlarımızın toplum hayatında daha aktif yer alması o ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadının siyasi hayatın içinde olmasına büyük önem vermiş ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce Türk Kadınına seçme ve seçilme haklarını vermiştir.

Bizler, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen bir dinin mensuplarıyız. Hayatımızın her safhasına duruşlarıyla örnek olan annelerimiz, yeri geldiğinde eşsiz kahramanlıklar göstererek vatanın kurtuluşunda önemli rol oynamış, yeri geldiğinde de şefkat ve merhametiyle dünyaya örnek olmuşlardır.

Bizleri eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan, şefkatli ve merhametli olmamızı sağlayan kadınlarımıza her şartta ve her ortamda hak ettiği değeri ve saygıyı göstermek en önemli görevimizdir. Bugün dünya genelinde ve ülkemizde kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri bizleri derinden üzmektedir. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulması ve kadınların Allah'ın birer emaneti olduğunun idrak edilmesi en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler