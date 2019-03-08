Kadınlar "Şehri" Konuştu

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Şehri Konuşuyor" projesi kapsamında bir program düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıya yoğun bir katılım oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan kadınların gününü kutladı. Ardından gençlik kolları üyesi gençler kadınlara çiçek dağıttı.

Kadınlar Günü'nü kutlayan Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "Medeniyetimizin temellerinde kadınlarımız var. Medeniyetimizin seyrini kadınların hayatta yer alış şekli belirleyecek. Kadınlarımız hayatın her alanında etkin bir şekilde yer almalıdır. Bizim parti ve Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız projelerle sizlerin enerjisinden, azminden istifade edeceğiz. Türkiye'ye güç vereceksiniz" dedi.

Kadın ve erkek arasında bir ayrım olmadığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, "Bizim inancımız da bunu gerektirmektedir. 'Cennet annelerin ayakları altındadır'. Kadını yok sayan bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Kadını ne kadar yüceltir büyütürsek geleceğimizi büyütmüş oluruz. AK Parti olarak yaptığımız yüzlerce proje ile kadınlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Ülkelerin geleceklerine kadınlar yön verirler. Sevmeyi, sevilmeyi insana öğreten kadınlardır" diye konuştu.

AK Parti Kadın Kollarının çok fazla üyeye sahip olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "4 milyondan fazla kadın üyemizle bugün bırakın Türkiye'yi dünyanın en büyük kadın hareketiyiz. Bunun hakkını veriyoruz. Seçim kampanyamızı teknolojik imkanlarla yapsakta geleneksel yöntemleri bırakmıyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Ama yılmıyoruz. Kadınlarımız bu konuda çok ciddi bir sorumluluk üstleniyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Kadınlar Şehri Konuşuyor" söyleşisi yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA