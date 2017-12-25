Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadınlar Satranç İl Birinciliği Yarışması tamamlandı.



Karabük Gençlik Merkezi'nde yapılan yarışmada, Ebrar Rana Demirci birinci olurken, Elif Sude Doğdu ikinci, Berra Ufuk üçüncü oldu.



Birinci olan Demirci, Kadınlar Satranç Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek.



Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, yarışmaya katılan sporculara teşekkür etti.



Güzel bir mücadele olduğunu ifade eden Çetin, başarılı olan sporcuları tebrik etti.