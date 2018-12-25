Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig müsabakaları sona erdi.



Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların son maçında, Kırıkkale GSK'yi 16-1'lik skorla geçen Gaziantep Polisgücüspor, yenilgisiz Türkiye Şampiyonu oldu.

Gaziantep Polisgücüspor'a düzenlenen törenle Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan tarafından şampiyonluk kupası verildi.



Elde edilen sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, bugünün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Şampiyonluk kupasını Gaziantep savunmasında ve ülke savunmasında canlarını esirgemeyen şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Bu kupa şehit ve gazilerimize, Gaziantep ve Gazianteplilere armağan. Bugün sultanlarım Gaziantep'e en güzel hediyeyi vermiştir. Bundan sonraki süreçte başarılarımızı Avrupa'da sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA