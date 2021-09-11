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Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında saç saça, baş başa birbirine giren kadınların kavgası amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında saç saça, baş başa birbirine giren kadınların kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay, Fatih Mahallesi Nisanur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Münakaşa şiddetlenip kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça, baş başa kavgası amatör bir kameraya yansıdı. Çekilen görüntülerde 5 kadının birbirlerini darp ettiği görüldü. - BURSA

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