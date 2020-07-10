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Kadınlar sabah sporunda buluşuyor

Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte açık alanlarda 'Haydi Kadınlar Spora' sloganlı etkinliği hayata geçirdi.

Kadınlar sabah sporunda buluşuyor
10.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:43

Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte açık alanlarda 'Haydi Kadınlar Spora' sloganlı etkinliği hayata geçirdi.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması ve keyifle spor yapması için çalışmalarına devam ediyor. Alanında uzman spor antrenörleri tarafından sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlen step ve aerobik atölyeleri her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Kentpark'ta 08: 00-09: 00, Selami Vardar Parkı'nda 09: 00-10: 00, Bilge Park'ta 09: 00-10: 00 saatleri arasında yapılıyor. Salı ve Perşembe günleri ise Cumhuriyet Parkı'nda 08: 00-09: 00, Uğur Mumcu Parkı'nda 09: 00-10: 00 saatleri arasında yapılıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik öncesinde kurulan stantta elleri dezenfekte etme imkanı da sunuluyor. Salgın sürecinde spordan uzak kaldıklarını ifade eden kadınlar, sosyal mesafe kuralına uyarak, güne sporla başlamanın kendilerine hem fiziksel hem de zihinsel anlamda büyük katkı sağladığını belirterek, etkinlikler dolayısıyla Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve antrenörlerine teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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