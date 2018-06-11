Kadınlar, Referandumda Üstsüz Güneşlenme Yasağına 'Hayır' Dedi

İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki bir kasabada sadece kadınlar arasında yapılan referandumla halka açık havuzlarda üstsüz güneşlenme yasağı kaldırıldı.

Sekiz bin nüfuslu Katalan L'Ametlla del Valles kasabasında belediyenin düzenlediği referandumda 16 yaşından büyük 379 kadın oy kullandı.

Bu kişilerin yüzde 61'i yasağın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Katılımcıların yüzde 31'i ise yasağın devamını istedi.

Erkekler bikini giyerek protesto etti

Referandumu gündeme getiren olay ise geçen yaz yaşandı.

Bir cankurtaranın şikayeti üzerine, üstsüz havuza giren iki kadın, polis tarafından bikinilerini giymeye zorlanmıştı.

Bu olay kasabada protestolara neden olmuş, yasağın kalkmasını isteyen bazı kadın ve erkekler, aynı havuzda üzerine göğüs ucu çizilmiş bikiniler giyerek eylem yapmıştı.

Yaklaşık 3'te 2'lik bir oranla yasağı kaldıran referandumun sonucunun bağlayıcı olduğu belirtiliyor.