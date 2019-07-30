KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan mavi bayraklı Miço Kadınlar Plajına aktarmasız ulaşım sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarından olan Miço Koyu Kadınlar Plajına gitmek isteyen kadınları aktarmasız olarak plaja ulaştırıyor. Hafta içi 800CK hafta sonu ise 800K hat koduyla çalışan otobüsleriyle sağlanan aktarmasız ulaşım hizmeti, plaja ulaşmak isteyen kadınların birinci ulaşım aracı haline geldi.

Sezonluk hat olan 800K ile gidiş dönüş aktarmasız 150 kilometre yolda konforlu bir şekilde yolculuk yapan kadınlar, plaja ulaşarak denizin keyfini çıkarıyor. Hafta sonu mavi bayraklı kadınlar plajına yolcuları ulaştıran 800K kodlu otobüs, Körfez Belediyesi'nden kalkış yaptıktan sonra gidiş dönüş 34 sefer yapıyor. Hafta içi gidiş dönüş 28 sefer yapan 800CK tek hat ile çalışan otobüsler ise Kerpe'de bulunan kadınlar plajına sonrasında Kefken ve Cebeci bölgelerine kadar gidiyor. Hafta içi ve hafta sonu tüm hatlarda olduğu gibi bu otobüslerde yetkililer tarafından güzergah boyunca anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yoğunluğa göre gerektiği zaman ek sefer de çıkarılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA