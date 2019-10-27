Kadınlar Plajı'nda 29 Ekim etkinliği

Kadınlar Plajı'nda 29 Ekim etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, kadınlara özel bir etkinlik düzenlenecek.

27.10.2019 16:05
Kadınlar Plajı'nda 29 Ekim etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, kadınlara özel bir etkinlik düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sarısu Kadınlar Plajı'nda kadınlara yönelik yapılacak etkinlikler saat 13.00'de başlayacak.

Sahilde halat çekme, çuval yarışı,

sulu balon patlatma gibi yarışmaların düzenleneceği etkinlikte, dereceye

girenlere ödül verilecek.

Program 17.00'de sona erecek.

Kaynak: AA
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