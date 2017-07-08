Kadınlar plaja akın etti

Ordu'da bir haftada 8 bini aşkın kadın kadınlar plajına akın etti



ORDU - Ordu'da 2 yıl önce hizmete açılan kadınlar plajı, bu yıl da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı kısa sürede tamamlanan kadınlar plajları, bir kumsal olmanın ötesinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği bir rekreasyon alanı olarak hizmet veriyor. Ramazan Bayramı'nın 2. günü sezonun açılmasıyla birlikte Perşembe Kadınlar Plajını 4 bin 500 kişi, Fatsa Kadınlar Plajını bin 500 kişi ve Ünye Kadınlar Plajını da 2 bin 300 kişi kullandı.

İçerisinde yürüyüş yolları, soyunma kabini, lavabo, ilk yardım ve su kazalarını engelleme hizmeti, güvenlik hizmeti, güvenlik bandı, çocuk bakım odası ve mescit bulunan kadınlar plajlarında bir de büfe yer alıyor.

Önceki yıllarda aileleriyle birlikte denize girebilecekleri rahat bir mekanın olmadığını ifade eden kadınlar, "Büyükşehir Belediyemizin hizmete sunduğu kadınlar plajlarında rahatlıkla denize girebiliyoruz. Özellikle kapalı bayanlar için çok güzel bir mekan olan bu plajları kullanan herkes çok memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.