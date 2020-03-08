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Dünya Kadınlar Günü, Kent Konseyi, Mudanya, Güncel

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir araya gelen Mudanyalı kadınlar, şehitleri anmak için pembe yerine siyah kurdele taktı.

08.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:04
Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir araya gelen Mudanyalı kadınlar, şehitleri anmak için pembe yerine siyah kurdele taktı.


Sokak gösterisi ile başlayan kutlamalar, dayanışma yürüyüşüyle devam etti. Kadınlar hep bir ağızdan kadına yönelik şiddeti, taciz ve cinayetleri lanetledi, dayanışma çağrısı yaptı. Mudanya Mütareke Meydanı İnönü Anıtı önünde gerçekleşen etkinlikte CHP Kadın Kolları Başkanı Zeynep Bahçuvancı ve Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Başak Baykan'ın konuşmasının ardından Kadın Meclisi Tiyatro Çalışma Grubu'nun gösterisi büyük alkış aldı. Kadınlar siyah kıyafetlerle sahne alırken, şehitleri anmak için ise pembe yerine siyah kurdele taktı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Manşet

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