Kadınlar, pandeminin etkilerinden sabah sporuyla kurtuluyor
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Kadınlar, pandeminin etkilerinden sabah sporuyla kurtuluyor

Kadınlar, pandeminin etkilerinden sabah sporuyla kurtuluyorİSTANBUL, (DHA) ? PANDEMİ sürecinde uzun bir süre evlerinden çıkamayan kadınlar, kent ormanında eğitmenler eşliğinde spor yapıyor.

19.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:45

Kadınlar, pandeminin etkilerinden sabah sporuyla kurtuluyor

İSTANBUL, (DHA) ? PANDEMİ sürecinde uzun bir süre evlerinden çıkamayan kadınlar, kent ormanında eğitmenler eşliğinde spor yapıyor. Hem bedensel hem de zihinsel olarak pandemi sürecinin etkilerini üzerlerinden atmaya çalışan kadınlar, aynı zamanda keyifli vakit geçiriyor.

Koronavirüs pandemisi kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 3 ay boyunca evlerinden çıkamayan kadınlar, Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda spor yapıyor. Sultangazi Belediyesi'nin spor eğitmenleriyle birlikte ormanda yürüyüş yapan kadınlar, sonrasında spor yapıyor. Spor eğitmeni Aynur Yazıcı, katılımın yoğun olduğunu belirtirken, ilerleyen günlerde daha da artacağını düşündüklerini söyledi.

'KATILIM OLDUKÇA İYİ'

Spor eğitmeni Aynur Yazıcı, 'Haftada iki seans şeklinde Pazartesi- Çarşamba, Salı- Perşembe günlerinde spora başladık. Yürüyüş, spor ve egzersiz olarak planladık. Katılımımızda şu an gayet iyi. Pandemi sürecinde 3 ay evde kalıp beden ve ruhsal olarak kendimizi kötü hissettiğimiz için bu spor insanları bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak aydınlatıyor. Kadınları spor yapmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Şu an toplam 10 farklı yerden servislerle buraya geliyoruz. Her lokasyondan 25-30 kişilik bir grup alıyoruz. Araçlarımız da koronavirüs tedbirlerine uygun olarak sağlanıyor. Şimdilik 150 civarında bir katılımımız var. Daha çok hanımımızı spor yapmaya bekliyoruz' diye konuştu.

'GÜNÜMÜZ GAYET İYİ GEÇİYOR'

Spora katılan Zeynep Vardı, 'Pandemi süreci bittikten sonra bir buçuk aydır burada spor yapıyorum. Buraya haftada iki gün geliyoruz. Onun dışında zaten yürüyüşlerimiz de oluyor. Günümüz gayet güzel geçiyor. Sabahları erken uyanıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz, arabada tek tek oturuyoruz, ateşlerimizi ölçüyorlar. Buraya geldikten sonra hocalarımız eşliğinde spor yapıyoruz. Sporun ardından tekrar bizi evlerimize bırakıyorlar, çok memnunuz' dedi.

Kadınlar, pandeminin etkilerinden sabah sporuyla kurtuluyor

Kaynak: DHA

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