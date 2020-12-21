Kadınlar pandemide bakımdan vazgeçmedi
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Kadınlar pandemide bakımdan vazgeçmedi

21.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:26
Kadınlar pandemide bakımdan vazgeçmedi

Pandemi döneminde çoğu sektör etkilense de güzellik merkezleri, diğer sektörlere göre bu etkiyi hissetmedi.

Pandemi döneminde çoğu sektör etkilense de güzellik merkezleri, diğer sektörlere göre bu etkiyi hissetmedi. Salgın döneminde dönemde kadınlar evlerinde zaman geçirse de güzellik merkezlerine gelerek ihtiyaçları olan cilt bakımı, lazer epilasyonu gibi işlemlerini gerçekleştirmeye devam ettiler.

Pandemi döneminde çoğu sektör etkilense de güzellik merkezleri, diğer sektörlere göre fazla etkilenmedi. Çoğu sektörün etkilendiği bu dönemde, güzellik merkezleri kadınların ihtiyaçlarına yönelik işlemler dahilinde çalışmalarına devam ettiler. Kadınların evde kalarak kilo aldığı bu dönemde daha çok bölgesel kilo verme, cilt bakımları, lazer epilasyonlarına talep oldu. Her güzellik merkezlerine talep olsa da kısıtlamaların olduğu dönemde randevuların iptal olurken müşteri kayıpları da yaşandı.

"Kadınlar güzelliklerinden ödün vermedikleri için bu dönemde güzelleşmeye devam ettiler" Pandemi döneminde her sektörün etkilendiği gibi güzellik merkezlerinin de etkilendiğini belirten güzellik merkezi yetkilisi Bahar Zor, "Bu dönemde insanlar psikolojik olarak evlerinde kapandılar ve işlerimiz durdu. Sonrasında ise insanlar bu duruma alışmaya başladılar ve evden bunalıp bir yerlere gitmek istediler. Buda bizim işimizin artmasına neden oldu. Lazer epilasyon, cilt bakımı gibi zorunlu ihtiyaçlar dolayıyla insanlar gelmeye devam etti. Bu dönemde inanlar evde oldukça kilo almaya başladı ve özellikle bölgesel zayıflamada bir talep artışı oldu. Kadınlar güzelliklerinden ödün vermedikleri için bu dönemde güzelleşmeye devam ettiler. Bakımlarını yaptırmaya devam ettiler hiçbir şekilde ara vermediler" şeklinde konuştu.

"İlk zamanlarda bire bir temas olduğundan dolayı cilt bakımları yapamadık"

Ekip olarak hijyen kurallarına uyulduğunu vurgulayan Zor, " Sürekli olarak cihazlarımız dezenfekte ediliyor, maske ve sosyal mesafe kuralına da uyuyoruz. Seans odalarımız giriş ve çıkışlarda dezenfekte ediliyor. İlk zamanlarda bire bir temas olduğundan dolayı cilt bakımları yapamadık. Kısıtlamaların olduğu dönemde randevular iptal oldu. Kaybettiğimiz üyelerimizde oldu" diye sözlerini tamamladı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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