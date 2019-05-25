Kadınlar, organik örgü bebeği marka yaptı, ekonomiye kazandırdı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamlık desteğiyle kurulan "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" aracılığıyla 50 kadının ürettiği organik örgü bebek hem markalaştı, hemde ev ekonomisine önemli bir katkı oldu.

Hozat İlçesinde 2017 yılında kaymakamlık öncülüğünde, Milli Eğitim, Halk Eğitim ve İş-Kur İl Müdürlüğü desteğiyle kadınlara yönelik organik örgü oyuncak bebek yapımı kursu başlatıldı. 10 Kadınla başlayan kursların ardından Hozat kaymakamlığı öncülüğünde "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu. Şuanda 50 kadının istihdam edildiği ve Hozat Bebek (HOBE) ismiyle markalaşan organik örgü bebek üretim atölyesinde kadınlar hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de sosyal hayatın içinde yer alıyor. Atölyede çizgi film karakterlerinin yanı sıra yöresel motiflerin yer aldığı bebekler de üretiliyor.

"Plastik bebeklere karşı, organik ürünler meydana getirdik"

Atölyeye ile ilgili bilgi veren Usta Öğretici Seyran Dilekçi, "Ayda 50 kadınımız 750 bebek üretiyor. Üretimimiz çok güzel gidiyor. Bebeklerimiz her hangi bir kimyasal içermiyor. Biz aslında Türkiye'de ve dünyada plastik bebeklere karşı organik, ekolojik marka ürünler meydana getirdik. Bu yüzden yoğun talep alıyoruz"dedi.

Kadınlar işlerinden memnun

Atölyede çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Gülten Baran Yıldırım, "Bunları el emeği, göz nuruyla yapıyoruz. Elimizde kalmaması için uğraşıyoruz. Bu anlamda herkesin desteğini bekliyoruz"ifadelerini kullandı.

Kadınlardan Selma Yavuzer ise; "Bu bebekler sayesinde ailemize, çocuklarımıza katkıda bulunduk. Kimi kadınlar eşine muhtaç olmadan öz güvenini geliştirdi. Bebeklerin bize katkısı çok oldu. Çalışınca mutfakta tencere de kaynatabiliyoruz"diye konuştu.

İstanbul'dan gelen ve kadınların çalıştığı atölyeyi ziyaret eden Berivan Zeren ise, "Hanımların yapmış olduğu el emeği, göz nuru atölyeyi gezdik. Bebeklerine bayıldık. Hepsini çok beğendim. Hem hediye etmek hem de evde bulundurmak için satın alacağız. Herkese de önereceğiz"şeklinde konuştu.

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Zeren ise; "İlk defa Tunceli'ye geliyoruz. Avcılar'a örnek olacak bir çalışma. Kadınların ellerine sağlık. Biz de İstanbul'da destek için çalışmalar yapacağız. Kadınların yanında olacağız"dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA