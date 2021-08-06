Kadınlar organik atıkları ürüne dönüştürecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Damla Ertem, yemek ve organik atıkların biyoplastik tarifi ile karıştırarak ürüne dönüştürülmesini sağlayan bir proje geliştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Damla Ertem, yemek ve organik atıkların biyoplastik tarifi ile karıştırarak ürüne dönüştürülmesini sağlayan bir proje geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu Damla Ertem, dezavantajlı kadınlar için kurguladığı sürdürülebilir sistem sayesinde hedeflediği gruptaki kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazandırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertem, projenin ilk hedef gruplarından birisinin Türkiye'de yaşayan yemek yapıp satan göçmen kadınlar olduğunu belirtti. Proje Re'nin açık sistem olarak tasarlanmış bir proje olduğuna değinen Ertem, "Yemek şirketlerinde biriktirilen yemek/ karton atıkları (Re projesinin ilk aşaması için bu karton, soğan kabuğu ve bezelye kabuğudur) temizlendikten ve kurutulduktan sonra öğütülüyor. Biyoplastik tarifi ile karıştırılıyor. (biyoplastik tarifi su, sirke, gliserol ve nişasta içeriyor ve mutfakta halihazırda bulunan materyaller ile hazırlanıyor) ve ocakta kaynadıktan sonra öğütülmüş karton parçaları ile birleşiyor ve kalıba alınıyor. Güneşte kurutulması tercih edilmesi ile birlikte en geç üç gün içinde tam kuruyan ürünler alıcılarına ulaşmak için kutulanıyor. Her yemek şirketi ya da tekil ise kadınla farklı bir dinamikte çalıştığımız için eğer bu ürünü pazarlayacak durum yoksa ürün tarafımıza ulaştırılıyor ve kutulama işlemi gerçekleşiyor. Halihazırda yemeklerin gönderildiği online bir platform var ise ürünler buraya ekleniyor. Atık karton kutulara içinde karton parçacıklar, ürünü yapan kadın hakkında bilgi ve atık yönetimi/ tüketimi hakkında fikir veren açıklama metinleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Evde kolay ulaşımlı materyallerle ürün geliştiriliyor

Sistemin ve ürünlerin çok basit şekilde yapıldığını söyleyen Ertem, proje süreci boyunca birçok farklı atık denediğini ve başarılı olan tariflerle ilerlediğini belirtti. Yemek şirketlerinin mevsimsel menülerine göre çıkan atıklar üstünden ilerleyip yeni atıklarla yeni tarifler geliştirilmeye devam edildiğinin altını çizen Ertem, şunları aktardı:

"Evdeki kolay ulaşımlı materyaller ile yeni malzeme tüketmeden yapılan kalıplara çeşitler geliştirmeye çalışıyorum. Pilot çalışma olarak denediğimiz şirket ile önümüzdeki aylarda fiziksel atölye çalışması yapıp ilk gerçek satış denemesini kendi siteleri üstünden yapacağız. Projenin ilerleyen boyutlarında bu kurguyu Türkiye ölçekli düşünüp çiftçilere ve onların bölge ve mevsime göre çıkardıkları atıklarla hitap etmek istiyorum. Bitirme projesine başlarken de ilk düşündüğüm alternatifler içinde mobil olarak gidip sistemi, kalıp yapımını öğreten bir karavan, mobil atölye vardı. Bunu hayata geçirmeyi çok istiyorum. Sonbaharda Londra'da bu atölyeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hedef kitleyi daha geniş tutup bunun herkesin özellikle evinde kolaylıkla yapabileceği özgür bir platform olduğunu fark ettirmeyi amaçlıyorum. Şu anda elimde bitirme projem olan bezelye kabuğu, soğan kabuğu ve karton içeren gerçek ürün ailem bulunuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol