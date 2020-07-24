Kadınlar öfkeli: "Yeter artık sokaklarda özgürce dolaşmak istiyoruz" 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesi, kadınları ayağa kaldırdı.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesi, kadınları ayağa kaldırdı. "Bu kadar göz yumulması normal değil" diyen genç kadınlar, kadına şiddetin önüne geçmek için yeterli önlemlerin alınmadığını, sokağa çıkarken endişe duyduklarını, taciz endişesiyle istedikleri gibi giyinemediklerini söylüyor.

Kaynak: DailyMotion.com